Євросоюз може відкрити кордони. Фото: zik.ua

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Європейський Союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня.

Країни ЄС повинні скласти загальний список держав, для яких зовнішні кордони відкриються в першу чергу. Головним критерієм тут буде епідеміологічна ситуація в конкретній третій країні. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени. Про це 11 червня заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє European Commission у Twitter.

Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід щодо зняття обмежень на поїздки до Євросоюзу, починаючи з 1 липня, — заявила єврокомісар.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. В Єврокомісії зазначили, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з третіх країн, які мають порівняну або кращу епідемічну ситуацію, ніж в середньому по ЄС.

Головними критеріями будуть:

кількість нових інфекцій на 100 тис. населення;

тенденція до зростання кількості заражених;

загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітність.

Окрім того, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності. Також рекомендується з 1 липня скасувати обмеження на поїздки для Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

Нагадаємо, видання The Sun підготувало список країн, куди можна поїхати під час пандемії COVID-19. До цього списку увійшли шість країн, де зафіксовано менш ніж 1 тис. випадків захворювання на коронавірус.