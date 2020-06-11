В Украине 12 июня ожидаются осадки

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Погода в Украине 12 июня будет жаркой, с осадками в ряде регионов.

Температура воздуха ночью составит 16−21°, в Карпатском регионе — 11−16°. Днем ожидается 29−34°, на востоке — до 36°, в южной и западной частях страны — 26−31°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области, а днем ​​в западной, южной части страны и в Винницкой области ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, в Карпатах местами возможны значительные дожди. В отдельных районах возможны град и шквалы 15−20 м/с.

На остальной территории синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Погода в Киеве 12 июня ожидается без осадков, с небольшой облачностью. Ночью температура воздуха составит 19−21°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе также днем ​​и ночью ожидаются осадки, возможны грозы. Синоптики прогнозируют ночью температуру воздуха 17−19°, днем — 24−26°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре 12 июня пройдет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут 17−19°, днем — 31−33°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

В Харькове также осадки не ожидаются, переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до 18−20°, днем — поднимется до 33−35°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье днем ​​и ночью ожидаются дожди, возможны грозы. Ночью ожидается температура воздуха 13−15°, днем — 24−26°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, небольшую западноевропейскую страну Андорру в начале июня засыпало снегом.