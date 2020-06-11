В Україні 12 червня очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n139582-pogoda-v-ukrayini-na-12-chervnya-synoptyky-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvaly-karta.html

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Погода в Україні 12 червня буде спекотною, з опадами в низці регіонів.

Температура повітря вночі становитиме 16−21°, в Карпатському регіоні — +11−16°. Вдень очікується 29−34°, на сході — до 36°, у південній та західній частинах країни — 26−31°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, а вдень у західній, південній частині країни та на Вінниччині очікуються мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, у Карпатах місцями можливі значні дощі. В окремих районах можливі град і шквали 15−20 м/с.

На решті території синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Погода в Києві 12 червня очікується без опадів, з невеликою хмарністю. Вночі температура повітря становитиме 19−21°, вдень — 32−34°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби дощитиме, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі також вдень та вночі очікуються опади, можливі грози. Синоптики прогнозують вночі температуру повітря 17−19°, вдень — 24−26°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі 12 червня мине без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть 17−19°, вдень — 31−33°. Вітер східний, 7−12 м/с.

У Харкові також опади не очікуються, мінлива хмарність. Температура повітря вночі опуститься до 18−20°, вдень — підніметься до 33−35°. Вітер східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вдень та вночі дощитиме, можливі грози. Вночі очікується температура повітря 13−15°, вдень — 24−26°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, невелику західноєвропейську країну Андорру на початку червня засипало снігом.