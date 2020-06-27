В’їзд до ЄС не відкриють для українців з 1 липня — візовий режим з ЄС / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n140355-v-yizd-do-ies-z-1-lypnya-zalyshatymetsya-nedosyajnym-dlya-ukrayinciv-politico.html

Ракурс

В’їзд до ЄС з 1 липня залишатиметься недосяжним для українців попри наявність безвізового режиму у зв’язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у світі.

Дипломати Євросоюзу 26 червня досягли попередньої домовленості щодо критеріїв визначення того, громадянам яких третіх країн дозволять потрапити на територію Європейського Союзу після офіційного відкриття кордонів з 1 липня, пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.

Дипломати вирішили відкрити з 1 липня доступ для країн, де рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС впродовж останніх двох тижнів на 100 тис. мешканців.

В Україні кількість нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по Євросоюзу. На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи спостерігається у тій чи іншій країні тенденція на збільшення нових випадків. Потім чиновники ЄС розглянуть як країна веде боротьбу з епідемією і наскільки надійні її дані.

За словами дипломатів, в першу редакцію списку, який комісія просила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. Україна до цього переліку не потрапила. Як пише New York Times, до списку включили: Австралію, Алжир, Грузію, Японію, Канаду, Чорногорію, Нову Зеландію, Марокко, Руанду, Сербію, Таїланд, Південну Корею, Туніс, Уругвай, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

Нагадаємо, станом на 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом в країні лабораторно підтвердили 42 065 випадків COVID-19, з них 1110 летальних.