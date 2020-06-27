Призначення Шкарлета в обхід Ради — Шмигаль назвав причину

https://racurs.ua/ua/n140354-shmygal-rozpoviv-chy-tysnuv-na-nogo-zelenskyy-zadlya-pryznachennya-shkarleta.html

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Призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки, проти якого виступив профільний комітет Верховної Ради, вперше прокоментував прем'єр Денис Шмигаль.

Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки, — пояснив Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

За словами глави уряду, Шкарлет має «добре і ясне бачення та менеджерський досвід».

Це були характеристики, які провідні ректори давали йому під час зустрічі з президентом, — додав прем'єр.

Водночас він запевнив, що у цій справі «президент ніколи на нього не тиснув». Шмигаль також прокоментував рішення парламентського комітету щодо новопризначеного чиновника.

Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов’язків міністра освіти та науки — це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм, — переконаний глава уряду.

Міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін — це той час, за який людина може ознайомитися із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм, — резюмував прем'єр.



Нагадаємо, 25 червня Кабмін в обхід Верховної Ради призначив плагіатора та екс-регіонала ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно в. о. глави МОН. Раніше освітній комітет Ради відхилив кандидатуру Шкарлета на цю посаду. 18 червня на свій протест проти екс-регіонала вийшли освітяни і науковці.

Шкарлет відомий зв’язками з Партією регіонів. Також у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату. Окрім того, ЗМІ знайшли у новопризначеного очільника МОН корупційні «хвости».