Назначение Шкарлета в обход Рады — Шмыгаль назвал причину

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Назначение Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки, против которого выступил профильный комитет Верховной Рады, впервые прокомментировал премьер Денис Шмыгаль.

Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректора в качестве одного из кандидатов. У нас было с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки, — пояснил Шмыгаль в интервью ВВС.

По словам главы правительства, Шкарлет обладает «хорошим и ясным видением и менеджерским опытом».

Это были характеристики, которые ведущие ректоры давали ему во время встречи с президентом, — добавил премьер.

В то же время он заверил, что в этом деле «президент никогда на него не давил». Шмыгаль также прокомментировал решение парламентского комитета по Шкарлету.

Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки — это шанс для кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм, — убежден глава правительства.

Министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок — это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм, — резюмировал премьер.



Напомним, 25 июня Кабмин в обход Верховной Рады назначил плагиатора и экс-регионала ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно и. о. главы МОН. Ранее образовательный комитет Рады отклонил его кандидатуру на эту должность. 18 июня на свой протест против экс-регионала вышли педагоги и ученые.

Шкарлет известен связями с Партией регионов. Также в его научных работах обнаружены большие объемы плагиата. Кроме того, СМИ нашли у нового главы МОН коррупционные «хвосты».