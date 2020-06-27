Въезд в ЕС не откроют для украинцев с 1 июля — визовый режим с ЕС

https://racurs.ua/n140355-vezd-v-es-s-1-iulya-ostanetsya-nedosyagaemym-dlya-ukraincev-politico.html

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Въезд в ЕС с 1 июля продолжит оставаться недосягаемым для украинцев несмотря на наличие безвизового режима. Причиной тому — ухудшение ситуации с распространением коронавируса в мире.

Дипломаты Евросоюза 26 июня достигли предварительной договоренности о критериях получения разрешения на въезд на территорию Европейского Союза гражданам третьих стран после официального открытия границ с 1 июля, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Дипломаты решили открыть с 1 июля доступ для стран, где уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС в течение последних двух недель на 100 тыс. жителей.

В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по Евросоюзу. В дополнение к этому Брюссель также оценит, наблюдается ли в той или иной стране тенденция к росту числа новых случаев. Затем чиновники ЕС оценят как страна борется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

По словам дипломатов, в первую редакцию списка, который комиссия просила завершить до 1 июля, войдут менее 20 стран. Украина в этот перечень не попала. Как пишет New York Times, в список включили: Австралию, Алжир, Грузию, Японию, Канаду, Черногорию, Новую Зеландию, Марокко, Руанду, Сербию, Таиланд, Южную Корею, Тунис, Уругвай, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Напомним, по состоянию на 27 июня в Украине зафиксировали 948 новых случаев коронавирусной болезни. В целом по стране лабораторно подтвердили 42 065 случаев COVID-19, в том числе 1110 летальных.