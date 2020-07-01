У Києві триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу в Києві загострюється. Міська влада посилює в столиці протиепідемічні заходи, спрямовані на стримування хвороби COVID-19.

У столиці впровадять низку нових обмежень. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.

Відтепер кафе, ресторани та розважальні заклади, зокрема кінотеатри, працюватимуть до 22.00. Також до 22.00 дозволять проводити масові заходи культурного, розважального, спортивного і рекламного характеру.

Загалом у Києві за минулу добу виявили ще 101 випадок коронавірусу. Зокрема, захворіли семеро медиків. Дев’ятьох осіб госпіталізували.

Серед нових випадків захворіли — 46 жінок віком від 19 до 83 років і троє дівчаток віком 1−14 років, а також 48 чоловіків віком від 18 до 83 років і четверо хлопчиків до 13 років.

За весь час епідемії у столиці виявили 5 тис. 138 випадків коронавірусу. Одужали за минулу добу 35 людей. У лікарнях наразі перебувають 274 хворих на COVID-19.

Збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень, — наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що вже заповнені 31% із майже 900 ліжок у лікарнях першої хвилі. В разі необхідності лікарні другої хвилі можуть надати ще 900 ліжок.

Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили 664 випадки коронавірусу.