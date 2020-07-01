Сутички шахтарів з поліцією та напад на нардепа біля офісу Зеленського потрапили на відео — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n140497-u-sutychky-z-policiieu-ta-napad-na-nardepa-pereris-protest-shahtariv-na-bankoviy-foto-video.html

Ракурс

Сутички шахтарів з поліцією 1 липня сталися біля будівлі Офісу президента Володимира Зеленського у Києві. Конфлікт на Банковій виник через те, що мітингувальники вирішили встановити намети для надання медичної допомоги.

Однак правоохоронці перешкодили намірам шахтарів. Поліція вилучила намети.

Напад на депутата, на шахтарів, на профспілковців! Поліція заважає учасникам всеукраїнської акції протесту шахтарів встановлювати намети, — сьогодні повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 1 липня розпочався другий день безстрокової всеукраїнської акції протесту шахтарів «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», «Первомайськвугілля»,"Львіввугілля", «Волиньвугілля».

30 червня шахтарі розпочали у Києві протест проти системного накопичення заборгованості, а також з вимогою до влади налагодити стабільну роботу вугледобувних підприємств. За словами Волинця, гірники виступають проти російського лобі у вітчизняній енергетиці.

Нагадаємо, 24 червня Зеленський пообіцяв шахтарям Львівщини за кілька днів вирішити питання із заборгованістю по зарплатні за чотири місяці, яка становить 58 млн грн.