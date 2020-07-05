Українці провели ніч у слідчому ізоляторі, фото: «Європейська правда»

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У Греції в аеропорту столиці країни міста Афіни затримали 17 громадян України (серед них двоє дітей віком вісім та дев’ять років), які прилетіли з Києва.

Причиною затримання стала заборона на в’їзд до Євросоюзу громадянам третіх країн, повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на одного із затриманих українців.

Українці прибули вчора ввечері двома літаками. Один з них, авіакомпанії Ryanair, вилетів із «Борисполя» о 18.00, інший — авіакомпанії Wizz Air, вилетів о 18.45 з аеропорту «Київ».

Зазначається, що українці мали результати тестів, які показували відсутність у них коронавірусу.

Затримали українців під час паспортного контролю, ніч вони провели в ізоляторі, де залишалися і сьогодні вранці. За словами затриманих, їх намагалися змусити підписати згоду на депортацію.

До ізолятора українців відвезли в автозаку. У них забрали всі речі, залишивши лише мобільні телефони, але без зарядних пристроїв.

Затримані пасажири скаржаться на погані умови утримання й антисанітарію. Їм також не надають воду та їжу.

Один із пасажирів розповів виданню, що в аеропорту «Київ» на реєстрації їх «суворо розпитували і розглядали весь пакет документів», після чого пропустили на паспортний контроль.

І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили, — зазначив він.

Пасажири також повідомили, що сьогодні вранці зв’язалися з консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в’їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Проте ці рейси будуть лише у вівторок.

Також пасажири зателефонували на «гарячу лінію» МЗС України, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

Євросоюз з 1 липня відкрив свої кордони для громадян низки країн, де немає загрозливої ситуації з поширенням коронавірусу. Україна не входить до їх переліку.