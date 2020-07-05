Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n140676-ukrayinski-viyskovi-korabli-budut-povnistu-osnascheni-raketnou-zbroieu-zelenskyy.html

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Кораблі Військово-морських сил (ВМС) України повністю оснастять ракетною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні в Одесі під час урочистостей з нагоди Дня ВМС України, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що новому командувачу ВМС контр-адміралу Олексію Неїжпапі поставлене завдання щодо забезпечення бойової готовності військового флоту та оснащення ВМС ракетною зброєю як головним чинником стримування.

Президент, зокрема, торкнувся питання українського ракетного комплексу «Нептун». За його словами, випробування цього комплексу є «надважливими».

Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем у акваторії Чорного й Азовського морів, — наголосив Зеленський.



Президент також зазначив, що в найближчих планах також отримання від США патрульних катерів «Айленд» та бойових катерів «Марк VI», які є частиною військової допомоги, яку ця країна надає нашій державі.

Нагадаємо, випробування ракетного комплексу «Нептун» завершилися в другій половині червня. Завершальним їх етапом були пуски ракет з бойовою частиною.