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Ракурс
Сьогодні відбувається військово-морський парад на честь Дня ВМС України, фото: Офіс президента

Зеленський відкрив парад на честь Дня ВМС України (ФОТО, ВІДЕО)

5 лип 2020, 11:11
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Військово-морський парад, приурочений до Дня Військово-морських сил (ВМС) України, розпочався в Одесі.

Цього року, у зв’язку з запровадженим в Україні через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 карантином, парад відбувається без глядачів. Проте його можна побачити завдяки трансляції на офіційній сторінці ВМС України у соціальній мережі Фейсбук.

Також в Одесі не буде традиційного святкового концерту на вулиці Дерибасівській, який проводиться в цей день.

Попри ці обмеження, у відкритті параду брав участь президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Одесі з дводенним робочим візитом.

Зеленський, зокрема, сьогодні вранці нагородив українських моряків.

День Військово-морських сил в Україні традиційно відзначається у першу неділю липня.

Сьогодні відбувається військово-морський парад на честь Дня ВМС України, фото: Офіс президента

Сьогодні відбувається військово-морський парад на честь Дня ВМС України, фото: Офіс президента


Сьогодні відбувається військово-морський парад на честь Дня ВМС України, фото: Офіс президента

Нагадаємо, нещодавно під Одесою відбулася репетиція військово-морського параду на честь Дня Військово-морських сил України. У ній взяли участь близько десятка бойових одиниць українського флоту.

Джерело: Ракурс


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