Сегодня происходит военно-морской парад в честь Дня ВМС Украины, фото: Офис президента

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Военно-морской парад, приуроченный ко Дню военно-морских сил (ВМС) Украины, начался в Одессе.

В этом году, в связи с введенным в Украине из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 карантином, парад происходит без зрителей. Но его можно увидеть благодаря трансляции на официальной странице ВМС Украины в социальной сети Фейсбук.

Также в Одессе не будет традиционного праздничного концерта на улице Дерибасовской, который проводится в этот день.

Несмотря на эти ограничения, в открытии парада принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Одессе с двухдневным рабочим визитом.

Зеленский сегодня утром, в частности, наградил украинских моряков.

День Военно-морских сил в Украине традиционно отмечается в первое воскресенье июля.

Напомним, недавно в возле Одессы состоялась репетиция военно-морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины. В ней приняли участие около десятка боевых единиц украинского флота.