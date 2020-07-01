Репетиция военно-морского парада прошла под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140519-repeticiya-voenno-morskogo-parada-proshla-pod-odessoy-foto-video.htmlРакурс
Военно-морской парад в честь Дня Военно-морских сил Украины состоится 5 июля. Мероприятие должен посетить президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня, 1 июля, в Одесском заливе прошла первая репетиция.
В море были замечены около десятка боевых единиц украинского флота, сообщает «Думская».
Корабли растянулись от 10-й до 16-й станции Большого Фонтана.
Следует отметить, что военно-морской парад будет проходить в Одессе второй раз в истории независимой Украины. Первый парад был посвящен 23-й годовщине независимости Украины и прошел в 2014 году.
На параде присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко, а посмотреть на маневры боевых кораблей пришли сотни одесситов и гостей города.
Как ранее писал «Ракурс», вода у побережья Одессы позеленела и покрылась огромными желто-зелеными пятнами. По информации экологов, к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры начали разлагаться. Купаться в море не рекомендуется.