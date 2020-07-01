Репетиция военно-морского парада прошла под Одессой. Фото: Одесская жизнь

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Ракурс

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морских сил Украины состоится 5 июля. Мероприятие должен посетить президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня, 1 июля, в Одесском заливе прошла первая репетиция.

В море были замечены около десятка боевых единиц украинского флота, сообщает «Думская».

Корабли растянулись от 10-й до 16-й станции Большого Фонтана.

Следует отметить, что военно-морской парад будет проходить в Одессе второй раз в истории независимой Украины. Первый парад был посвящен 23-й годовщине независимости Украины и прошел в 2014 году.

На параде присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко, а посмотреть на маневры боевых кораблей пришли сотни одесситов и гостей города.

Как ранее писал «Ракурс», вода у побережья Одессы позеленела и покрылась огромными желто-зелеными пятнами. По информации экологов, к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры начали разлагаться. Купаться в море не рекомендуется.