Чистку кадров в МОН устроил Кабмин. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n140518-chistku-kadrov-v-mon-ustroil-kabmin.html

Ракурс

Сергей Шкарлет 25 июня был назначен временно исполняющим обязанности министра образования. Уже на сегодняшнем заседании Кабинет министров устроил чистку кадров, уволив сразу четырех заместителей министра образования.

Так, уволены первый заместитель главы МОН Юрий Полюхович, заместители министра Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый. Такое решение Кабмин принял во время заседания 1 июля.

Также был уволен госсекретарь МОН Павел Полянский. Его обязанности временно будет исполнять Светлана Криштоф. Таким образом у Шкарлета в Министерстве образования остались два заместителя — Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Также сегодня на заседании правительства был уволен заместитель министра Кабмина Геннадий Заболотный, а также главы нескольких госструктур.

Как писал «Ракурс», на заседании правительства 25 июня Шкарлета сначала формально назначили заместителем министра, а затем — сразу исполняющим обязанности министра. Вокруг него разгорелось сразу несколько скандалов: одни его обвиняют в плагиате в научных работах, другие — в продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.