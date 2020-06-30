Акции протеста против министра Шкарлета проходят в Киеве и Харькове. Фото: Цензор.НЕТ

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В Киеве и Харькове 30 июня проходят акции протеста против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. В Киеве акции устроили под Кабинетом министров и Офисом президента.

Акция начиналась у Кабинета министров, где собралось около 300−400 человек, после чего они двинулись к Офису президента. При этом изначально правоохранители не пустили протестующих к офису Зеленского. Поэтому те устроили сидячий протест прямо на дороге. Об этом сообщает «Громадське».

Вскоре участников акции начали пропускать под Офис президента, полиция осматривала вещи каждого протестующего.

Шкарлета обвиняют в плагиате в научных работах и продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Участники акции надели маски Шкарлета и Табачника, после чего выступили перед протестующими на фоне унитаза.

На акцию протеста пришел и старший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Антон Сененко. Он уже был на подобной акции ранее, после чего к нему пришли сотрудники СБУ.

По словам Сененко, Служба безопасности просила сообщать о подобных акциях, поэтому он сфотографировался на фоне протестующих, чтобы «зафиксировать для куратора СБУ, сколько людей пришло».

На акцию протеста против назначения Шкарлета собрались и харьковчане. Ее устроили под Харьковской облгосадминистрацией. На акцию пришло около 15 человек. Они требовали увольнения Шкарлета, потому что тот, по их мнению, не соответствует занимаемой должности. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».