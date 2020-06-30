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Акции протеста против министра Шкарлета проходят в Киеве и Харькове. Фото: Цензор.НЕТ

Акции с унитазами против министра Шкарлета устроили в Киеве и Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

30 июн 2020, 12:36
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В Киеве и Харькове 30 июня проходят акции протеста против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. В Киеве акции устроили под Кабинетом министров и Офисом президента.

Акция начиналась у Кабинета министров, где собралось около 300−400 человек, после чего они двинулись к Офису президента. При этом изначально правоохранители не пустили протестующих к офису Зеленского. Поэтому те устроили сидячий протест прямо на дороге. Об этом сообщает «Громадське».

Вскоре участников акции начали пропускать под Офис президента, полиция осматривала вещи каждого протестующего.

Шкарлета обвиняют в плагиате в научных работах и продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Участники акции надели маски Шкарлета и Табачника, после чего выступили перед протестующими на фоне унитаза.

Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: Громадське

Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: Громадське

Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: Громадське

Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: Громадське

На акцию протеста пришел и старший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Антон Сененко. Он уже был на подобной акции ранее, после чего к нему пришли сотрудники СБУ.

По словам Сененко, Служба безопасности просила сообщать о подобных акциях, поэтому он сфотографировался на фоне протестующих, чтобы «зафиксировать для куратора СБУ, сколько людей пришло».

На акцию протеста против назначения Шкарлета собрались и харьковчане. Ее устроили под Харьковской облгосадминистрацией. На акцию пришло около 15 человек. Они требовали увольнения Шкарлета, потому что тот, по их мнению, не соответствует занимаемой должности. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».


Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: «Суспільне. Харків»

Акции протеста против министра Шкарлета. Фото: «Суспільне. Харків»


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