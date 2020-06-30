Акції протесту проти міністра Шкарлета проходять у Києві і Харкові. Фото: Цензор.НЕТ

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У Києві та Харкові 30 червня проходять акції протесту проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов’язки міністра освіти. У Києві акції влаштували під Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Акція починалася біля Кабінету міністрів, де зібралося близько 300−400 осіб, після чого вони рушили до Офісу президента. Спочатку правоохоронці не пустили протестуючих до офісу Зеленського. Тому ті влаштували сидячий протест прямо на дорозі. Про це повідомляє «Громадське».

Незабаром учасників акції почали пропускати під Офіс президента, поліція оглядала речі кожного протестуючого.

Шкарлета звинувачують у плагіаті в наукових роботах і продовженні традицій міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Учасники акції надягли маски Шкарлета і Табачника, після чого виступили перед учасниками протесту на тлі унітазу.

На акцію протесту прийшов і старший науковий співробітник Інституту фізики Національної академії наук Антон Сененко. Він уже був на подібній акції раніше, після чого до нього прийшли співробітники СБУ.

За словами Сененка Служба безпеки просила повідомляти про подібні акції, тому він сфотографувався на тлі протестуючих, щоб «зафіксувати для куратора СБУ, скільки людей прийшло».

На акцію протесту проти призначення Шкарлета зібралися і харків’яни. Її влаштували під Харківською облдержадміністрацією. На акцію прийшло близько 15 осіб. Вони вимагали звільнення Шкарлета, тому що той, на їхню думку, не відповідає займаній посаді. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».