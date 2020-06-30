“Неякісні діти” — Третьякова зізналася, у кого позичила скандальний термін

https://racurs.ua/ua/n140436-neyakisni-dity-tretyakova-ziznalasya-u-kogo-pozychyla-skandalnyy-termin.html

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«Слуга народу» Галина Третьякова за трибуною Верховної Ради під час сьогоднішнього пленарного засідання зізналася, у кого позичила скандальний вислів про «неякісних дітей». Нардеп почала свій виступ під вигуки «ганьба».

Проти мене ведеться системна проплачена кампанія… Брудна кампанія свідчить про те, що наша команда наступила на хвіст впливових людей… Це Федерація профспілок України, представники старих еліт, які формували потоки… Ось чому вони підняли оцей скандал. Інформаційна кампанія проти мене є аморальною і абсурдною. Термін про «якість дітей» не мій, хоча за те, що я його використала у публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями і тими, хто сприйняв це так, ніби я не хочу захищати українців. Термін не мій — він згаданий у Гері Стенлі Беккера, нобелівського лауреата, — заявила Третьякова.

«Слуга» наголосила, що у її словах йшлося не про бідність і злидні українців.

Водночас користувачі у соцмережах вже почали жартувати, що Третьякова «всі вихідні шукала подібне виправдання».

Не оминув увагою заяву Третьякової й нардеп Рабінович.

Ви не «слуги», ви пани! Голова профільного комітету повідомила, що людей, які не багато заробляють, треба стерилізувати… Більш фашистської і паскудної термінології у нашій країні ще ніхто не вживав… Якщо вона залишиться у цій залі і залишиться головою комітету — це буде ганьбою для Верховної Ради, пане Разумков. Якщо вона залишиться — це означає, що ви поділяєте її погляди, — заявив представник ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Нагадаємо, на минулому тижні нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова опинилася в епіцентрі скандалу після публікації відеозапису інтерв’ю, в якому вона розповідає про «дітей низької якості», стерилізацію безробітних і зловживання державними пільгами. Заяви Третьякової спричинили вибухову реакцію соцмереж та критику омбудсмена. Депутати-опозиціонери вимагали від «слуги» скласти повноваження голови парламентського комітету.