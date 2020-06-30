«Некачественные дети» — Третьякова призналась, у кого одолжила скандальное высказывание

https://racurs.ua/n140436-nekachestvennye-deti-tretyakova-priznalas-u-kogo-odoljila-skandalnoe-vyskazyvanie.html

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«Слуга народа» Галина Третьякова во время сегодняшнего пленарного заседания за трибуной Верховной Рады призналась, у кого одолжила скандальное высказывание о «некачественных детях». Нардеп начала свое выступление под возгласы «ганьба».

Против меня ведется системная кампания… Грязная кампания свидетельствует о том, что наша команда наступила на хвост влиятельным людям… Это Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые формировали потоки… Вот почему они подняли этот скандал… Информационная кампания против меня является аморальной и абсурдной. Высказывание о «качестве детей» не мое, хотя за то, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами и теми, кто воспринял это так, будто я не хочу защищать украинцев. Термин не мой — он упомянут у Гэри Стэнли Беккера, нобелевского лауреата, — заявила Третьякова.

«Слуга» отметила, что в ее словах речь шла не о бедности и нищете украинцев.

В то же время пользователи в соцсетях уже начали шутить, что Третьякова «все выходные искала подобное оправдание».

Не обошел вниманием заявление Третьяковой и нардеп Рабинович.

Вы не «слуги», вы господа! Глава профильного комитета сообщила, что людей, которые не много зарабатывают, надо стерилизовать… Столь фашистской терминологии в нашей стране еще никто не употреблял… Если она останется в этом зале и останется председателем комитета — это будет позором для Верховной Рады, господин Разумков. Если она останется — это означает, что вы разделяете ее взгляды, — заявил представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Напомним, на прошлой неделе Третьякова оказалась в эпицентре скандала после публикации видеозаписи интервью, в котором она рассказывает о «детях низкого качества», стерилизации безработных и злоупотреблении государственными льготами. Заявления Третьяковой вызвали взрывную реакцию соцсетей, критику омбудсмена и оправдания «Слуги народа». Депутаты-оппозиционеры требовали, чтобы «слуга» сложила полномочия главы парламентского комитета.