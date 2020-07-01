Кадрову чистку в МОН влаштував Кабмін. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n140518-kadrovu-chystku-v-mon-vlashtuvav-kabmin.html

Ракурс

Сергій Шкарлет 25 червня був призначений тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти. Вже на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів влаштував кадрову чистку, звільнивши відразу чотирьох заступників міністра освіти.

Так, звільнені перший заступник глави МОН Юрій Полюхович, заступники міністра Петро Коржевський, Єгор Стадний і Максим Ярмистий. Таке рішення Кабмін ухвалив під час засідання 1 липня.

Також був звільнений держсекретар МОН Павло Полянський. Його обов’язки тимчасово виконуватиме Світлана Криштоф. Відтак у Шкарлета в Міністерстві освіти залишилися два заступника — Любомира Мандзій і Світлана Даниленко.

Також сьогодні на засіданні уряду був звільнений заступник міністра Кабміну Геннадій Заболотний і глави декількох держструктур.

Як писав «Ракурс», на засіданні уряду 25 червня Шкарлета спочатку формально призначили заступником міністра, а потім — одразу виконуючим обов’язки міністра. Навколо нього розгорілося відразу декілька скандалів: одні його звинувачують в плагіаті в наукових роботах, інші — в продовженні традицій міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.