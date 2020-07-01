Порошенко у суді захищався цитатами сталінського прокурора Вишинського, скріншот-відео

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Петро Порошенко у Печерському суді сьогодні цитував сталінського прокурора Андрія Вишинського, а також пропонував подарувати судді чи прокурорам збірку із судовими виступами радянських обвинувачів.

П’ятому президенту сьогодні обирають запобіжний захід у справі щодо призначення Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки. Порошенко під час виступу взяв до рук книгу «Судебные речи советских обвинителей» і проілюстрував суть своєї справи цитатою Вишинського про те, що «державна необхідність інколи переважає силу закону».

Ви знайдете тут позицію академіка Вишинського, яка повністю співпадає із позицією звинувачення: «Інколи бувають такі часи, коли державна необхідність вимагає відкласти закон убік разом із Конституцією, і діяти виключно в інтересах держави, вашого уявлення про неї», — іронізував Порошенко і додав, що в такому випадку громадяни у ХХІ столітті будуть ходити до суду, щоб доводити свою невинуватість.

Він також нагадав іншу цитату Вишинського: «царицею доказів є щиросердечне зізнання». Порошенко після цього зізнався, що справді влітку 2014 року «віддав наказ про контрнаступ ЗСУ, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу».

Наостанок Порошенко попросив суддю повернути «треш» (клопотання) прокурорам.

Згодом суддя Печерського суду Вовк відмовив у клопотанні сторони захисту п’ятого президента України. Прокурори просять застосувати для Порошенка особисте зобов’язання до 10 липня, тобто всього на дев’ять днів. Цього дня збігає термін розслідування у справі, яку відкрили рік тому (28 травня 2019 року).

Офіс генпрокурора оголосив Порошенку підозру 10 червня. Спочатку прокуратура наполягала на арешті на час досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн. Під час першого засідання 18 червня прокурори попросили суд змінити клопотання, наполягаючи на особистому зобов’язанні Порошенка.