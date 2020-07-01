За “касетні скандали” каратимуть — Єрмак анонсував законопроект

https://racurs.ua/ua/n140516-u-zelenskogo-hochut-zaboronyty-kasetni-skandaly.html

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«Касетні скандали», які супроводжують нинішню та попередню владу, хочуть взяти під контроль в Офісі президента Володимира Зеленського. Задля цього на Банковій анонсували створення нового законопроекту, який зробить злочином публікацію записів таємних розмов топ-чиновників. Таким чином, у Зеленського планують «захищати державну безпеку».

Це ненормально, коли хтось записує главу держави (йдеться про публікацію записів розмов Петра Порошенка і Джозефа Байдена — ред.). І не важливо, чи це незаконний вчинок громадянина України через внутрішні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби — сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Washington Post.

Єрмак не уточняв, що саме передбачатиме новий проект закону, окрім захисту держбезпеки.

За словами глави ОПУ, документ здатен «заспокоїти міжнародних дипломатів», які занепокоєні проблемами з конфіденційністю перемовин топ-чиновників.

На думку Єрмака, новий закон захистить Зеленського та його команду від «зливів» та дезінформаційних кампаній.

Разом з тим, не виключено, що цей законопроект викличе критику журналістів, які розслідують корупційні злочини.

Нагадаємо, 19 травня проросійський нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. Водночас і Порошенко і Байден ці записи назвали сфабрикованою маячнею, оприлюдненою заради дискредитації Байдена під час американської виборчої кампанії.

Наприкінці березня записи таємних розмов торкнулися і самого Андрія Єрмака — «слуга» Гео Лерос опублікував відео, на яких брат Єрмака проводить переговори щодо працевлаштування на певні держпосади.

Також свого часу до касетного скандалу потрапив і екс-прем'єр Олексій Гончарук, який пропонував пояснювати Зеленському економіку за допомогою індексу олів'є.