За «кассетные скандалы» будут наказывать — Ермак анонсировал законопроект

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«Кассетные скандалы», сопровождающие нынешнюю власть и старых политиков, хотят взять под контроль в Офисе президента Владимира Зеленского. Для этого на Банковой анонсировали создание нового законопроекта, который сделает преступлением публикацию записей тайных разговоров топ-чиновников. Таким образом, у Зеленского планируют «защищать государственную безопасность».

Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства (речь идет о публикации записей разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена — ред.). И не важно, незаконный ли это поступок гражданина Украины в силу внутренних мотивов, или за этим стоят иностранные спецслужбы, — сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Washington Post.

Ермак не уточнил, что именно будет предусматривать новый проект закона, помимо защиты госбезопасности.

По словам главы ОПУ, документ способен «успокоить международных дипломатов», которые обеспокоены проблемами с конфиденциальностью во время переговоров с топ-чиновниками в Украине.

По мнению Ермака, новый закон защитит Зеленского и его команду от «сливов» и дезинформационных кампаний.

Вместе с тем, не исключено, что этот проект закона вызовет критику со стороны журналистов, расследующих коррупционные преступления.

Напомним, 19 мая пророссийский нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Петра Порошенко. В то же время и Порошенко, и Байден эти записи назвали сфабрикованным бредом, обнародованным ради дискредитации Байдена во время американской избирательной кампании.

Также в конце марта записи тайных разговоров коснулись и самого Андрея Ермака — «слуга» Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные госдолжности.

Также в свое время в кассетный скандал попал и экс-премьер Алексей Гончарук, который предлагал объяснять Зеленскому экономику с помощью индекса оливье.