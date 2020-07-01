Николай Злочевский, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n140515-eks-ministru-ekologii-zlochevskomu-soobscheno-o-podozrenii.html

Ракурс

Николаю Злочевскому, бывшему министру экологии в правительстве Николая Азарова, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сегодня сообщили о подозрении в организации дачи взятки (ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса).

Речь идет о взятке в размере 5 млн долл. США, которая в середине июня предлагалась главе САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подозрение Злочевскому вручили заочно, поскольку сейчас место его пребывания неизвестно.

Злочевский с 2010 по 2012 годы возглавлял Министерство экологии.

Напомним, в Киеве 12 июня задержали группу лиц, которые пытались дать взятку в сумме 5 млн долл. США руководителям НАБУ и САП. В антикоррупционных органах впоследствии заявили, что эти деньги предлагались за закрытие уголовного производства относительно Злочевского.