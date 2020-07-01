Трейлер нового сериала «Проклятая». Фото: YouTube

https://racurs.ua/n140514-treyler-novogo-seriala-proklyataya-o-korole-arture-poyavilsya-na-youtube-video.html

Ракурс

Сериал «Проклятая» должен стартовать 17 июля, но зрители уже сейчас могут посмотреть первый трейлер фильма, который презентовал стриминговый сервис Netflix на YouTube.

Сериал снят по мотивам одноименного романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера и расскажет хорошо известную легенду о короле Артуре, только от лица девушки Нимуэ, которая впоследствии станет волшебницей Владычицей озера.

По сюжету сериала Нимуэ знакомится с молодым рыцарем по имени Артур и решает помочь ему найти загадочного Мерлина, чтобы Артур смог передать старцу древний меч.

Во время странствий с Артуром Нимуэ становится символом храбрости и сопротивления, а также помогает организовать восстание против красных паладинов и их короля Утера.

Главные роли в сериале исполнили Кэтрин Лэнгфорд, которая известна по фильму «Достать ножи», и Густаф Скарсгард, который сыграл Флоки в сериале «Викинги».

Как ранее писал «Ракурс», Хафтор Юлиус Бьернссон, который исполнил роль Григора Клигана или Горы в фэнтезийном сериале «Игра престолов», установил новый мировой рекорд. Бьернссон, рост которого составляет 2,05 м, сумел поднять штангу весом 501 кг.