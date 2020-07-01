Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 2 июля будет жаркой, но в тоже время дождливой в некоторых регионах. Температура воздуха ночью составит 20−22° (на западе — 17−20°), днем — 31−33° (на западе — 27−29°).

Синоптики прогнозируют 2 июля грозы с ливнями в западных регионах. При этом на всей остальной территории осадки не ожидаются, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 июля будет ясной, без осадков. Температура воздуха поднимется до 18−20° ночью и до 30−32° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет дождливой, днем ожидаются ливни с грозами. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 18−20° ночью и 26−28° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет солнечной 2 июля. Столбики термометров ночью опустятся до 20−22°, днем — поднимутся до 31−33°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 2 июля также будет ясной, без осадков. Ночью температура опустится до 18−20°, днем воздух прогреется до 30−32°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, без осадков. Термометры ночью покажут 17−19°, днем — 29−31°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье на протяжении суток будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 18−20°, днем — 27−29°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 июля будет относительно спокойной. На протяжении дня возможны незначительные возмущения.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 июля паводки ожидаются в Одесской области. Также поднятие уровня воды в реках возможно в Волынской области. Юг Украины и Донбасс накроют грозы с градом.