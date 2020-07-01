Погода в Украине. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n140509-pavodki-v-odesskoy-oblasti-i-grozy-na-uge-ukrainy-prognoziruut-sinoptiki-karta.html

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Погода в Украине испортится 1 и 2 июля. В эти дни на юге Украины возможны грозы, а также паводки из-за поднятия уровня воды в реках.

Синоптики прогнозируют грозы 1 июля в Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также на Донбассе. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также в отдельных районах может быть град и шквалы 15−20 м/с. Такая же погода будет 2 июля ночью в Приазовье и Крыму, днем ​​— в западных областях.

Кроме того, в р. Днестр ожидается поднятие уровня воды, что приведет к паводкам в Беляевском районе Одесской области. Отмечается, что 1 июля возможно затопление участка трассы Одесса — Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи и г. Беляевка.

Также, по данным синоптиков, в связи с дождями 1−2 июля на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровня воды на 10−50 см. В Ратневском и Старовыжевском районах Волынской области возможны подтопления.

Напомним, в Херсоне во вторник, 30 июня, прошел рекордный ливень. За три часа в городе выпало 20,6 мм осадков, что является практически половиной месячной нормы. В городе были затоплены улицы, некоторые машины ушли под воду.