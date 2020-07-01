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Ливень в Херсоне. Фото: 34travel

Рекордный ливень затопил Херсон, опубликованы впечатляющие видео

1 июл 2020, 13:58
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В Херсоне во вторник, 30 июня, прошел рекордный ливень. За три часа в городе выпало 20,6 мм осадков, что является практически половиной месячной нормы.

В городе были затоплены улицы, некоторые машины ушли под воду. Также были повалены деревья. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

В частности, в городе во время ливня обвалились 11 деревьев. Семь из них уже убрали. В частности, на улице Гагарина дерево упало на проезжую часть, а на улице Украинской — на дорогу. Также одно дерево обрушилось на машину.

Ливень также парализовал центр города. На опубликованных в интернете видео видно, что многие дороги попросту размыло, а некоторые машины едва ли не наполовину ушли под воду.


Напомним, также 30 июня сильный ливень обрушился на Одессу. Ухудшение погодных условий началось с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Затем центр Одессы накрыли грозы с градом.


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