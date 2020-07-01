Злива в Херсоні. Фото: 34travel

https://racurs.ua/ua/n140503-rekordna-zlyva-zatopyla-herson-opublikovano-vrajauchi-video.html

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У Херсоні у вівторок, 30 червня, пройшла рекордна злива. За три години в місті випало 20,6 мм опадів, що є практично половиною місячної норми.

У місті було затоплено вулиці, деякі машини пішли під воду. Також були повалені дерева. Про це повідомляє прес-служба Херсонської міськради.

Зокрема, в місті під час зливи впали 11 дерев. Сім із них вже прибрали. Зокрема, на вулиці Гагаріна дерево впало на проїжджу частину, а на вулиці Українській — на дорогу. Також одне дерево впало на машину.

Злива також паралізувала центр міста. На опублікованих в інтернеті відео видно, що багато доріг просто розмило, а деякі машини ледве не наполовину пішли під воду.

Нагадаємо, також 30 червня сильна злива накрила Одесу. Погіршення погодних умов почалося з сильного вітру зі шквалами в селищі Котовського. Потім центр Одеси накрили грози з градом.