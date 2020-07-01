Мінімальна зарплата зросте з 1 вересня — Шмигаль відзвітував Зеленському, фото — Хочу

https://racurs.ua/ua/n140502-minimalna-zarplata-zroste-z-1-veresnya-shmygal-vidzvituvav-zelenskomu.html

Ракурс

Збільшити мінімальну зарплату планує Кабінет міністрів. Сьогодні про це відзвітував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні Кабміну він оприлюднив наміри збільшити мінімалку до таких показників:

з 1 вересня — до 5 тис. грн;

з 1 січня 2020 року — до 6 тис. грн.

з 1 липня 2020 року — до 6,5 тис. грн.

Шмигаль вважає, що для збільшення «є всі необхідні розрахунки і підстави», а підвищення матиме позитивний ефект.

В умовах скорочення імпорту це збільшить споживання української продукції і надасть позитивного ефекту для бізнесу і бюджету, — запевнив прем'єр.

Раніше про необхідність підвищення соціальних стандартів в Україні заявляв президент Володимир Зеленський. 27 червня Зеленський поставив завдання Кабміну збільшити мінімалку.