Паводок в Карпатах ліквідовуватимуть за 700 млн грн від Кабміну

https://racurs.ua/ua/n140501-kabmin-napravyv-700-mln-grn-na-likvidaciu-naslidkiv-pavodku-u-karpatah.html

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На ліквідацію наслідків паводку у Карпатах Кабінет міністрів сьогодні направив 700 млн грн. Таке рішення було ухвалено під час засідання уряду під головуванням Дениса Шмигаля.

Раніше на сайті Кабміну повідомлялося, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко розповів, що проект розпорядження про надання допомоги населенню та проведення аварійно-відновлювальних заходів передбачає виділення з резервного фонду держбюджету 672 млн грн.

Зокрема, передбачалося виділення 480 млн грн для потреб Івано-Франківської області, а ще по 30 млн грн мали отримати Чернівецька та Закарпатська області. Львівщині, за попередніми підрахунками, Кабмін планував надати 10 млн грн. Також кошти на відновлювальні роботи уряд Шмигаля планував виділити Держагентству водних ресурсів (92 млн грн), Держагентству лісових ресурсів (30 млн грн) та рятувальникам.

Окрім цього, 1 липня Кабмін виділив 305 млн грн для закупівлі житла для понад 300-х сімей ветеранів АТО.

Нагадаємо, минулої ночі до Львова прибула друга партія гуманітарної допомоги з Італії, яка допомагає потерпілим регіонам України впоратися з наслідками паводку. Італія надала Україні мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води, плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею та освітлювальною щоглою, а також надувний човен з двигуном.