Паводок в Карпатах будут ликвидировать за 700 млн грн от Кабмина

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На ликвидацию последствий паводка в Карпатах Кабинет министров сегодня направил 700 млн грн. Такое решение было принято на заседании правительства под председательством Дениса Шмыгаля.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что проект распоряжения об оказании помощи населению и проведению аварийно-восстановительных мероприятий предусматривает выделение из резервного фонда госбюджета 672 млн грн.

В частности, предусматривалось выделение 480 млн грн на нужды Ивано-Франковской области, а еще по 30 млн грн должны были получить Черновицкая и Закарпатская области. Львовщине, по предварительным подсчетам, Кабмин планировал предоставить 10 млн грн.

Также средства на восстановительные работы правительство Шмыгаля планировало выделить Госагентству водных ресурсов (92 млн грн), Госагентству лесных ресурсов (30 млн грн) и спасателям.

Кроме того, 1 июля Кабмин выделил 305 млн грн на приобретение жилья для более 300 семей ветеранов АТО.

Напомним также, что минувшей ночью во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии, которая помогает пострадавшим регионам Украины справиться с последствиями паводка. Италия предоставила Украине мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем.