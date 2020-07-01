Минимальная зарплата увеличится с 1 сентября — Шмыгаль отчитался Зеленскомуhttps://racurs.ua/n140502-minimalnaya-zarplata-uvelichitsya-s-1-sentyabrya-shmygal-otchitalsya-zelenskomu.htmlРакурс
Увеличить минимальную зарплату планирует Кабинет министров. Сегодня об этом отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль.
На заседании Кабмина он обнародовал намерение трижды за год увеличить минималку к следующим показателям:
- с 1 сентября — до 5 тыс. грн;
- с 1 января 2020 года — до 6 тыс. грн.
- с 1 июля 2020 года — до 6,5 тыс. грн.
Шмыгаль считает, что для увеличения «есть все необходимые расчеты и основания», а повышение окажет положительный эффект на экономику.
В условиях сокращения импорта это увеличит потребление украинской продукции и положительно повлияет на бизнес и бюджет, — заверил премьер.
Ранее о необходимости повысить социальные стандарты в Украине заявлял президент Владимир Зеленский. 27 июня Зеленский поставил задачу Кабмину увеличить минималку.
Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти, — цитировала слова главы государства пресс-служба Банковой.
Впоследствии эти намерения критиковали экономисты, которые считали, что увеличить зарплату пока невозможно без дополнительной эмиссии, которая может увеличить инфляцию.