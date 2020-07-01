Штрафы за отсутствие масок в общественных местах ввел Кабмин

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Штрафы за отсутствие масок в общественных местах на сегодняшнем заседании ввел Кабинет министров.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьера Дениса Шмыгаля разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн — 5100 грн). Кабмин 1 июля поддержал этот проект закона.

По его словам, ответственность за неношение масок предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях. Также отдельно предусмотрена ответственность юридических лиц — собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

Штрафы большие. Для физических лиц они сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем предусмотренные общим нарушением правил карантина, — уточнил Малюська.

Напомним, 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маски, чтобы властям не пришлось снова «закрывать страну на жесткий карантин». Ранее сообщалось, что введение жесткого карантина возможно только в случае значительного роста числа зараженных коронавирусом, когда медицинская система не сможет справиться с количеством больных.

Отметим, что согласно данным Министерства здравоохранения, ослабление карантина в областях возможно при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети и системы здравоохранения в целом противодействовать COVID-19.