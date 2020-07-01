Ракурсhttps://racurs.ua/
Антонина Белоглазова, фото: социальные сети
«Партией Шария» займется СБУ (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n140507-delo-protiv-glavy-partii-shariya-po-jalobe-sternenko-otkryla-sbu-dokument.htmlРакурс
Уголовное производство в отношении главы «Партии Шария» Антонины Белоглазовой открыла Служба безопасности Украины (СБУ).
Женщина три года назад участвовала в митинге в Москве, посвященном празднованию третьей годовщины захвата Россией украинского Крыма. Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Стерненко отметил, что уголовное производство возбуждено СБУ во исполнение решения суда по его жалобе. По его словам, соответствующее производство открыто еще в марте, сейчас по нему осуществляются следственные действия.
Активист также опубликовал документ досудебного следствия, в котором указано, что Белоглазова во время своего выступления на московском митинге 18 марта 2016 года «публично призвала к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».
В свою очередь одесская полиция игнорирует решение суда, уже четыре месяца не открывает уголовное производство по решению суда по изготовлению и распространению партийцами Шария коммунистической символики, — добавил активист.
Напомним, в середине июня в Киеве состоялся митинг сторонников «Партии Шария», участников которого проукраинские активисты забросали яйцами.
.