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Ракурс
Антонина Белоглазова, фото: социальные сети

«Партией Шария» займется СБУ (ДОКУМЕНТ)

1 июл 2020, 14:55
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Уголовное производство в отношении главы «Партии Шария» Антонины Белоглазовой открыла Служба безопасности Украины (СБУ).

Женщина три года назад участвовала в митинге в Москве, посвященном празднованию третьей годовщины захвата Россией украинского Крыма. Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Стерненко отметил, что уголовное производство возбуждено СБУ во исполнение решения суда по его жалобе. По его словам, соответствующее производство открыто еще в марте, сейчас по нему осуществляются следственные действия.

Активист также опубликовал документ досудебного следствия, в котором указано, что Белоглазова во время своего выступления на московском митинге 18 марта 2016 года «публично призвала к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».

Документ досудебного следствия по Белоглазовой, фото: Сергей Стерненко


В свою очередь одесская полиция игнорирует решение суда, уже четыре месяца не открывает уголовное производство по решению суда по изготовлению и распространению партийцами Шария коммунистической символики, — добавил активист.

Напомним, в середине июня в Киеве состоялся митинг сторонников «Партии Шария», участников которого проукраинские активисты забросали яйцами.

Источник: Ракурс


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