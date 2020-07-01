Антонина Белоглазова, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n140507-delo-protiv-glavy-partii-shariya-po-jalobe-sternenko-otkryla-sbu-dokument.html

Ракурс

Уголовное производство в отношении главы «Партии Шария» Антонины Белоглазовой открыла Служба безопасности Украины (СБУ).

Женщина три года назад участвовала в митинге в Москве, посвященном празднованию третьей годовщины захвата Россией украинского Крыма. Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора», сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Стерненко отметил, что уголовное производство возбуждено СБУ во исполнение решения суда по его жалобе. По его словам, соответствующее производство открыто еще в марте, сейчас по нему осуществляются следственные действия.

Активист также опубликовал документ досудебного следствия, в котором указано, что Белоглазова во время своего выступления на московском митинге 18 марта 2016 года «публично призвала к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».

В свою очередь одесская полиция игнорирует решение суда, уже четыре месяца не открывает уголовное производство по решению суда по изготовлению и распространению партийцами Шария коммунистической символики, — добавил активист.

Напомним, в середине июня в Киеве состоялся митинг сторонников «Партии Шария», участников которого проукраинские активисты забросали яйцами.