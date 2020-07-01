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Ракурс
Антоніна Бєлоглазова, фото: соціальні мережі

«Партією Шарія» займеться СБУ (ДОКУМЕНТ)

1 лип 2020, 14:55
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Кримінальне провадження щодо голови «Партії Шарія» Антоніни Бєлоглазової відкрила Служба безпеки України (СБУ).

Жінка три роки тому брала участь у мітингу в Москві, присвяченому святкуванню третьої річниці захоплення Росією українського Криму. Сергій Стерненко, колишній лідер одеського «Правого сектору», повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Стерненко зазначив, що справа відкрита СБУ на виконання рішення суду за його скаргою. За його словами, відповідне провадження відкрите ще в березні, зараз здійснюються слідчі дії щодо нього.

Активіст також опублікував документ досудового слідства, в якому зазначено, що Бєлоглазова під час свого виступу на московському мітингу 18 березня 2016 року «публічно закликала до вчинення дій з метою змін меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України».

Документ досудового слідства щодо Бєлоглазової, фото: Сергій Стерненко

Зі свого боку одеська поліція ігнорує рішення суду, вже чотири місяці не відкриває кримінальне провадження за рішенням суду щодо виготовлення та поширення партійцями Шарія комуністичної символіки, — додав активіст.


Нагадаємо, в середині червня у Києві відбувся мітинг прихильників «Партії Шарія», учасників якого проукраїнські активісти закидали яйцями.

Джерело: Ракурс


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