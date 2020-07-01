Антоніна Бєлоглазова, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n140507-provadjennya-proty-golovy-partiyi-shariya-za-skargou-sternenka-vidkryla-sbu-dokument.html

Ракурс

Кримінальне провадження щодо голови «Партії Шарія» Антоніни Бєлоглазової відкрила Служба безпеки України (СБУ).

Жінка три роки тому брала участь у мітингу в Москві, присвяченому святкуванню третьої річниці захоплення Росією українського Криму. Сергій Стерненко, колишній лідер одеського «Правого сектору», повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Стерненко зазначив, що справа відкрита СБУ на виконання рішення суду за його скаргою. За його словами, відповідне провадження відкрите ще в березні, зараз здійснюються слідчі дії щодо нього.

Активіст також опублікував документ досудового слідства, в якому зазначено, що Бєлоглазова під час свого виступу на московському мітингу 18 березня 2016 року «публічно закликала до вчинення дій з метою змін меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України».

Зі свого боку одеська поліція ігнорує рішення суду, вже чотири місяці не відкриває кримінальне провадження за рішенням суду щодо виготовлення та поширення партійцями Шарія комуністичної символіки, — додав активіст.



Нагадаємо, в середині червня у Києві відбувся мітинг прихильників «Партії Шарія», учасників якого проукраїнські активісти закидали яйцями.