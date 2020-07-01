Как порезали 3 млрд грн из COVID-фонда. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n140506-kak-porezali-3-mlrd-grn-iz-covid-fonda-infografika.html

Ракурс

Фонд борьбы с коронавирусом в Украине существует с марта 2020 года. Именно с помощью этого фонда происходят закупки лекарств и оборудования для больных коронавирусом.

В период с 1 марта по 25 июня 2020 года из коронавирусного фонда потратили 3 млрд 250 млн грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабинета министров.

2 млрд 336 млн грн потратили местные бюджеты, еще 911 млн грн из COVID-фонда потратило государство. Больше всего денег за весь период пандемии было потрачено на медикаменты и медицинские изделия, а также на закупку медицинского оборудования. Всего с COVID-фонда на это выделили 2,4 млрд грн, более 500 млн грн из них — за последний месяц.

Еще 628 млн грн государство и местные власти в областях потратили на медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты и другое. Почти 181 млн грн направили на услуги по перевозке больных коронавирусом пациентов, а также медицинского персонала. Также часть этих денег потратили на услуги по санитарно-гигиенической обработке помещений.

Почти в 9 млн грн обошлось государству питание больных коронавирусом и медиков, которые с ними работаю. Еще 27 млн ​​грн потратили на капитальный ремонт объектов.

Как писал «Ракурс», Министерство культуры и информационной политики, которое недавно возглавил бывший нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, получило из фонда борьбы с коронавируса более 47,5 млн грн.