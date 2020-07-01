ВНО по украинскому языку — правильные ответы обнародовало МОН

https://racurs.ua/n140505-poyavilis-otvety-vno-po-ukrainskomu-yazyku-i-literature.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) 2020 года по украинскому языку и литературе состоялось недавно. Украинский центр оценивания качества образования 1 июля обнародовал правильные ответы к заданиям ВНО по украинскому языку и литературе.

Сертификационная работа насчитывала 58 задач различных форм и состояла из трех частей: 33 задач по украинскому языку, 24 — по украинской литературе и одной задачи открытой формы («Собственного высказывания»).

Напомним, при определении результата ВНО по украинскому языку и литературе по шкале 100−200 баллов учитывают тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий.

В процессе определения результатов ВНО будет устанавливаться порог «сдал/не сдал» — минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.

Напомним, что заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по украинскому языку и литературе состоится до 25 июля. Результаты тестирования по этому предмету разместят на информационных страницах участников также до 25 июля.