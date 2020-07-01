ЗНО з української мови — правильні відповіді

https://racurs.ua/ua/n140505-opryludneno-vidpovidi-zno-z-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2020 року з української мови і літератури відбулося нещодавно. Український центр оцінювання якості освіти 1 липня оприлюднив правильні відповіді до завдань ЗНО з української мови і літератури.

Сертифікаційна робота налічувала 58 завдань різних форм і складалася з трьох частин: 33 завдань з української мови, 24 — з української літератури та одного завдання відкритої форми («Власне висловлення»).

Нагадаємо, під час визначення результату ЗНО з української мови і літератури за шкалою 100−200 балів враховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань.

У процесі визначення результатів ЗНО встановлюватиметься поріг «склав/не склав» — мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.

Нагадаємо, що засідання експертної комісії з визначення порогу «склав/не склав» з української мови і літератури відбудеться до 25 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників також до 25 липня.