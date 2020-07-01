Як порізали 3 млрд грн із COVID-фонду. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Фонд боротьби з коронавірусом в Україні існує з березня 2020 року. Саме за допомогою цього фонду відбуваються закупівлі ліків та обладнання для хворих на коронавірус.

У період із 1 березня до 25 червня 2020 року із коронавірусного фонду було витрачено 3 млрд 250 млн грн. Про це свідчать дані на сайті Кабінету міністрів.

2 млрд 336 млн грн витратили місцеві бюджети, ще 911 млн грн із COVID-фонду витратила держава. Найбільше грошей за весь період пандемії було витрачено на медикаменти та медичні вироби, а також на закупівлю медичного обладнання. Загалом із COVID-фонду на це виділили 2,4 млрд грн, понад 500 млн грн із них — за останній місяць.

Ще 628 млн грн держава та місцева влада в областях витратили на медичні маски, антисептики, експрес-тести тощо. Майже 181 млн грн спрямували на послуги з перевезення хворих на коронавірус пацієнтів, а також медичного персоналу. Також частину цих грошей витратили на послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень.

Майже в 9 млн грн обійшлося державі харчування хворих на коронавірус та медиків, які з ними співпрацюють. Ще 27 млн грн витратили на капітальний ремонт об'єктів.

Як писав «Ракурс», Міністерство культури та інформаційної політики, яке нещодавно очолив колишній нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, отримало з фонду боротьби з коронавірусом понад 47,5 млн грн.