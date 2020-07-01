Штрафи за відсутність масок запровадив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n140508-shtrafy-za-vidsutnist-masok-u-gromadskyh-miscyah-zaprovadyv-kabmin.html

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Штрафи за відсутність масок у громадських місцях на сьогоднішньому засіданні запровадив Кабінет міністрів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на доручення прем'єра Дениса Шмигаля було розроблено законопроект щодо відповідальності для громадян України, котрі не носять масок. Для юридичних осіб штрафи становлять від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 тис. грн — 5,1 тис. грн).

За його словами, відповідальність за неносіння масок передбачена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Також окремо передбачена відповідальність юридичних осіб — власників закладів та громадського транспорту, які зобов’язані пропускати громадян лише за наявності масок.

Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі. Тобто трохи знижено штрафи, аніж зараз передбачені загальними порушеннями правил карантину, — уточнив Малюська.

Нагадаємо, 25 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців носити маски, щоб владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

Раніше повідомлялося, що запровадження жорсткого карантину можливе лише у випадку значного зростання кількості інфікованих коронавірусом, коли медична система не зможе впоратися з кількістю хворих.

Зауважимо, що відповідно до даних Міністерства охорони здоров’я, послаблення карантину в областях можливе за умови відповідності епідситуації визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі та системи охорони здоров’я загалом протидіяти COVID-19.