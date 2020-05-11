Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138019-maskovyy-rejym-v-ukrayini-bude-obov-yazkovym-pry-vprovadjenni-adaptyvnogo-karantynu-ofis.html

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В Україні після впровадження адаптивного карантину громадяни будуть змушені носити медичні маски.

Засоби індивідуального захисту будуть обов’язковими для уникнення спалахів коронавірусної інфекції COVID-19. Про це сьогодні йшлося на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом під головуванням Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента.

На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими для запобігання спалахів COVID-19, — повідомляють на Банковій.





Крім того, на нараді президенту доповіли про готовність лікарень до прийняття заражених. Главі держави повідомили останню статистику про поширення інфекції в Україні. Заявлялося, що рівень смертності від COVID-19 в нашій державі невисокий — 2,6%.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів скасував деякі заборони, які були введені карантинними обмеженнями. Як відомо, з 11 травня в Україні почало діяти послаблення карантину після майже двох місяців обмежувальних заходів.