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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Масковий режим в Україні буде обов’язковим при впровадженні адаптивного карантину — Офіс президента

11 тра 2020, 15:44
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В Україні після впровадження адаптивного карантину громадяни будуть змушені носити медичні маски.

Засоби індивідуального захисту будуть обов’язковими для уникнення спалахів коронавірусної інфекції COVID-19. Про це сьогодні йшлося на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом під головуванням Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента.

На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими для запобігання спалахів COVID-19, — повідомляють на Банковій.



Крім того, на нараді президенту доповіли про готовність лікарень до прийняття заражених. Главі держави повідомили останню статистику про поширення інфекції в Україні. Заявлялося, що рівень смертності від COVID-19 в нашій державі невисокий — 2,6%.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів скасував деякі заборони, які були введені карантинними обмеженнями. Як відомо, з 11 травня в Україні почало діяти послаблення карантину після майже двох місяців обмежувальних заходів.

Джерело: Ракурс


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