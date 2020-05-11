Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине после внедрения адаптивного карантина граждане будут вынуждены носить медицинские маски.

Средства индивидуальной защиты будут обязательными для избежания вспышек коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня шла речь на традиционном совещании для борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными для предотвращения вспышек COVID-19, — сообщают на Банковой.





Кроме того, на совещании президенту доложили о готовности больниц к принятию зараженных. Главе государства сообщили и последнюю статистику о распространении инфекции в Украине. Заявлялось, что уровень смертности от COVID-19 в нашем государстве невысок — 2,6%.

Напомним, сегодня Кабинет министров отменил некоторые запреты, которые были введены карантинными ограничениями. Как известно, с 11 мая в Украине начало действовать ослабление карантина после почти двух месяцев ограничительных мер.