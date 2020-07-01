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Погода в Україні. Фото: ТВ Центр

Паводки на Одещині та грози на півдні України прогнозують синоптики (КАРТА)

1 лип 2020, 15:29
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Погода в Україні зіпсується 1 та 2 липня. У ці дні на півдні України можливі грози, а також паводки через підняття рівня води у річках.

Синоптики прогнозують грози 1 липня у Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також на Донбасі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також в окремих районах може бути град та шквали 15−20 м/с. Така ж погода буде 2 липня вночі в Приазов’ї та Криму, вдень — у західних областях.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Окрім того, у р. Дністер очікується підняття рівня води, що призведе до паводків у Біляївському районі Одеської області. Зазначається, що 1 липня можливе затоплення ділянки траси Одеса — Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с. Яськи та м. Біляївка.


Також, за даними синоптиків, у зв’язку з дощами 1−2 липня на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 10−50 см. У Ратнiвському та Старовижiвському районах Волинської областi можливі підтоплення.

Нагадаємо, у Херсоні у вівторок, 30 червня, пройшла рекордна злива. За три години в місті випало 20,6 мм опадів, що є практично половиною місячної норми. У місті були затоплені вулиці, деякі машини пішли під воду.


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