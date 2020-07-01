Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні 2 липня буде спекотною, але водночас дощовою в деяких регіонах. Температура повітря вночі буде 20−22° (на заході — 17−20°), вдень — 31−33° (на заході — 27−29°).

Синоптики прогнозують 2 липня грози зі зливами в західних регіонах. Водночас в інших областях опади не очікуються, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 липня буде ясною, без опадів. Температура повітря підніметься до 18−20° вночі і до 30−32° вдень. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде дощовою, вдень очікуються зливи з грозами. Синоптики прогнозують температуру повітря 18−20° вночі і 26−28° вдень. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде сонячною 2 липня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 20−22°, вдень — піднімуться до 31−33°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 2 липня також буде ясною, без опадів. Вночі температура опуститься до 18−20°, вдень повітря прогріється до 30−32°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, без опадів. Термометри вночі покажуть 17−19°, вдень — 29−31°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 18−20°, вдень — 27−29°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 2 липня буде відносно спокійною. Протягом дня можливі незначні збурення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 липня паводки очікуються в Одеській області. Також підняття рівня води в річках можливе у Волинській області. Південь України і Донбас накриють грози з градом.