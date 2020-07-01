На Донбасі загинули у червні четверо воїнів ЗСУ — що відомо про героїв, фото — Варта 1

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Ракурс

Війна на Донбасі у червні забрала життя чотирьох воїнів Збройних сил. Без поранених і загиблих на фронті з українського боку в червні обійшлися тільки п’ять діб.

Впродовж місяця у штабі операції Об'єднаних сил нарахували 46 поранених. Українські позиції обстрілювали 337 разів, тобто в середньому 11 разів щодня. Повної тиші на фронті не було жодного дня, повідомляє фонд «Повернись живим».

Загинули на фронті в червні Леонід Добрянський, Ілля Струк, Богдан Коваленко, Іван Дедюх. Наймолодшому з них було 22, найстаршому — 45 років.

Леонід Добрянський народився 31 липня 1974 року на Житомирщині. У 1992 році відслужив строкову службу в армії, демобілізувався у 1999 році, киянин. Із січня 2010 року працював на авіазаводі «Антонов», закінчив авіаційний технікум.

Навесні 2014 року Добрянського мобілізували в перших лавах. Після поранення повернувся на фронт, служив командиром відділення у розвідроті. У бригаді розповідають, що Добрянський піклувався про всіх, а у відпустці здавав кров у госпіталі для поранених побратимів.

У липні Добрянський мріяв відсвяткувати весілля доньки, але невдовзі повернутися до лав бригади.

Ворожий обстріл обірвав його життя 13 червня в Попаснянському районі на Луганщині.

24-річний Ілля Струк планував стати священником, навчався у Почаївській духовній семінарії. Натомість став воїном і загинув за Україну у війні з російськими окупантами.

Струк — волинянин, народився у багатодітній родині. Любив спорт, цікавився духовним життям.

Успішно склав іспити в Почаївській духовній семінарії, але у 2014 році пішов на війну. Тоді Іллі не виповнилося ще й 19 років. Служив гранатометником.

Хлопець планував одружитися, збирався піти на офіцерські курси. 17 червня Струк загинув від кульового поранення під час бойового чергування на Горлівському напрямку.

Богдан Коваленко загинув у 22 року. Він був старшим солдатом, навідником-оператором розвідвзводу. Богдан народився на Харківщині, цікавився інформатикою, правознавством, займався футболом. Контракт зі Збройними силами Богдан підписав три роки тому.

Мріяв стати спецпризначенцем. Загинув 18 червня від кулі снайпера в районі Авдіївки.

37-річний Іван Дедюх народився в Тернополі. Весною 2014 року почав служити у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Через рік демобілізувався, але повернувся на контракт.

Загинув 27 червня біля Старогнатівки від численних осколкових поранень: під час інженерного обладнання позицій підрозділу стався вибух невідомого боєприпасу. В Івана залишилися дружина та двоє дітей.