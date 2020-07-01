За Украину погибли в июне четверо воинов ВСУ — Война на Донбассе, фото — Варта 1

https://racurs.ua/n140512-na-donbasse-pogibli-v-iune-chetvero-voinov-vsu-chto-izvestno-o-geroyah-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе в июне унесла жизни четырех воинов Вооруженных сил. Без раненых и погибших на фронте с украинской стороны в июне прошли только несколько суток.

В течение месяца в штабе операции Объединенных сил насчитали 46 раненых. Украинские позиции обстреливали 337 раз, в среднем 11 раз за день. Полной тишины на фронте не было ни одного дня, сообщает фонд «Вернись живым».

Погибли на фронте в июне Леонид Добрянский, Илья Струк, Богдан Коваленко, Иван Дедюх. Самому младшему из них было 22 года, самому старшему — 45 лет.

Леонид Добрянский родился 31 июля 1974 года на Житомирщине. В 1992 году отслужил срочную службу в армии, демобилизовался в 1999 году, киевлянин. С января 2010 года работал на авиазаводе «Антонов», закончил авиационный техникум.

Весной 2014 года Добрянского мобилизовали в первых рядах. После ранения вернулся на фронт, служил командиром отделения в разведроте. В бригаде рассказывают, что Добрянский заботился обо всех, а в отпуске сдавал кровь в госпитале для раненых.

В июле Добрянский мечтал отпраздновать свадьбу дочери и вскоре вернуться в ряды бригады.

Вражеский обстрел оборвал его жизнь 13 июня в Попаснянском районе Луганской области.

24-летний Илья Струк планировал стать священником, учился в Почаевской духовной семинарии. Струк — волынянин, родился в многодетной семье. Любил спорт, интересовался духовной жизнью.

Успешно сдал экзамены в Почаевской духовной семинарии, но в 2014 году ушел на войну. Тогда Ильи не исполнилось еще и 19 лет. Служил гранатометчиком.

Парень планировал жениться, собирался пойти на офицерские курсы. 17 июня Струк погиб от пулевого ранения во время боевого дежурства на Горловском направлении.

Богдан Коваленко погиб в 22 года. Он был старшим солдатом, наводчиком-оператором разведвзвода. Богдан родился на Харьковщине, интересовался информатикой, правоведением, занимался футболом. Контракт с Вооруженными силами подписал три года назад.

Мечтал стать спецназовцем, погиб 18 июня от пули снайпера в районе Авдеевки.

37-летний Иван Дедюх родился в Тернополе. Весной 2014 года начал служить в 128-й горно-штурмовой бригаде. Через год демобилизовался, но вернулся на контракт.

Погиб 27 июня возле Старогнатовки от многочисленных осколочных ранений: во время инженерного оборудования позиций подразделения произошел взрыв неизвестного боеприпаса. У Ивана остались жена и двое детей.