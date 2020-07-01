Новые штрафы для «шумахеров» анонсировали в МВД. Фото: Главком

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Штрафы за превышение скорости собралось увеличить Министерство внутренних дел Украины. В сентябре предложение поступит в Верховную Раду.

Превышение скорости на 50 км/ч и больше будет грозить штрафом в 3400 грн, сообщил сегодня журналистам заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Чиновник отметил, что нынешнее взыскание 510 грн — это слишком мало для лихачей, которые носятся по улицам на скорости более 130 км/ч.

В то же время Геращенко сообщил, что за месяц действия в Украине системы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в четыре раза упало число случаев превышения скорости водителями (с 57 тыс. 880 до 13 тыс. 325 случаев). А это существенно снижает риск ДТП в целом по стране.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступил 31 млн 908 тыс. 746 грн 98 коп., — отметил замминистра.

Средства пойдут на оплату печати постановлений о нарушениях ПДД и доставки водителям уведомлений по почте, а также на улучшение состояния дорог в Украине и повышение безопасности движения.

Напомним, с сегодняшнего дня камеры на дорогах Украины будут фиксировать не только превышение скорости, а и проезд на красный свет, а также езду по полосе общественного транспорта.

Также 1 июля введены новые штрафы за вождение в нетрезвом виде, которое становится уголовным проступком. Первое нарушение обойдется пьяному водителю в 17−34 тыс. грн, а повторное — в 51 тыс. грн.