Нові штрафи для «шумахерів» анонсували у МВС. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n140511-novi-shtrafy-dlya-shumaheriv-anonsuvaly-u-mvs.html

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Штрафи за перевищення швидкості зібралося збільшити Міністерство внутрішніх справ України. У вересні пропозиція надійде до Верховної Ради.

Перевищення швидкості на 50 км/год і більше загрожуватиме штрафом у 3400 грн, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Чиновник зазначив, що нинішнє стягнення 510 грн — це дуже мало для лихачів, які «літають» вулицями на швидкості понад 130 км/ч.

Водночас Геращенко повідомив, що за місяць дії в Україні системи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) вчетверо впала кількість випадків перевищення швидкості водіями (із 57 тис. 880 до 13 тис. 325 випадків). А це суттєво знижує ризик ДТП загалом по країні.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшов 31 млн 908 тис. 746 грн 98 коп., — зазначив заступник міністра.

Кошти підуть на оплату друку постанов про порушення ПДР і доставки водіям повідомлень поштою, а також на поліпшення стану доріг в Україні та підвищення безпеки руху.

Нагадаємо, відсьогодні камери на дорогах України фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоне світло, а також їзду смугою громадського транспорту.

Також 1 липня введено нові штрафи за кермування в нетверезому стані, яке стає кримінальним проступком. Перше порушення обійдеться п’яному водієві в 17−34 тис. грн, а повторне — в 51 тис. грн.