Штрафи за порушення ПДР. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n140487-novi-porushennya-pdr-pochaly-reiestruvaty-kamery-fotofiksaciyi.html

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Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Україні працює вже місяць, проте раніше камери фіксували тільки перевищення швидкості. Із сьогоднішнього дня їх функціонал розширено.

З 1 липня 2020 року камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й проїзд перехресть на червоне світло та їзду по смузі для громадського транспорту. Про це раніше розповідав заступник голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Антон Геращенко.

За їзду по смузі для громадського транспорту в Україні передбачено штраф у розмірі 510 грн, а за проїзд перехресть на червоне світло — від 425 до 510 грн. Проте нові функції камер наразі працюватимуть тільки у тестовому режимі і повідомлення про штрафи за ці порушення водії не будуть отримувати, повідомляють «Вести» з посиланням на джерело в МВС.

Повідомляється, що повноцінно запустити роботу камер не дає відсутність сертифікації. На повну силу вони запрацюють, ймовірно, не раніше, ніж за два місяці.

Зараз в Києві встановлено 20 камер фотофіксації порушень ПДР, в області — ще 50. За два роки в Україні хочуть встановити 1 тис. 200 таких камер.

Нагадаємо, також з 1 липня в Україні вводяться нові штрафи за керування автомобілем в нетверезому стані. Відтепер керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння стане кримінальним проступком. При першому порушенні нетверезий водій заплатить штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. При повторному такому злочині водієві загрожує штраф до 51 тис. грн.